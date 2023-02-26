Как пишет Politeka.net, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция от украинки, которая потребовала поднять минимальную зарплату до 10 тысяч гривен. Как заявила инициаторка, в стране цены постоянно растут, поэтому не хватает денег на основные потребности.

"Цены в нашей стране растут, но народ не может нормально жить, питаться, лечиться, проезд, коммунальные платежи, растет не один год, а постоянно.

Повышение зарплаты позволит людям лучше себя чувствовать и позволит повысить уровень жизни в стране.

Если сравнить, то цены в стране даже больше чем в Европе, а зарплата очень маленькая", - написала инициаторка в своей петиции. Она предложила поднять минимальную зарплату до 10 тысяч гривен после завершения военных действий на территории Украины.

На этот момент просьбу подписали почти 400 человек. Но для рассмотрения петиции президентом Украины необходимо еще более 24 тысяч подписей, ведь он обязан рассмотреть просьбу после достижения петицией 24 тысяч подписей. Но для сбора подписей дается 90 дней и для агитации за свою петицию инициаторка имеет еще 87 суток, после чего возможность подписывать петицию исчезнет.

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