Как сообщает сайт Gismeteo, магнитная буря продлится два дня, в воскресенье и понедельник 26 и 27 февраля.
Буря 26 февраля будет слабой по силе, а 27 февраля - средней.
26 февраля пик магнитной бури ожидается вечером.
Опасной будет вся ночь с 26 на 25 февраля.
Следующая магнитная буря, по прогнозам специалистов, ожидается уже в марте, а именно 6 числа.
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Ранее сообщалось, что в начале и в конце месяца можно и нужно начинать новые дела.
Новолуние и полнолуние - это два периода в лунном календаре, когда не следует планировать серьезных дел.
Если хотите достичь в чем-то успеха - нужно начинать на растущую Луну, а если хотите избавиться - дождитесь убывающей.
Фазы Луны в марте 2023:
Луна растет - с 1 по 6 марта и с 22 по 31 марта.
Полная Луна - 7 марта в 14:43 по киевскому времени.
Луна убывает - с 8 по 20 марта.
Новолуние - 21 марта в 19:27 по киевскому времени.
Солнечного и лунного затмений в марте не будет.
Лунный календарь на март 2023 - это благоприятные и неблагоприятные дни
Удачные дни марта: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 число.
Напомним, гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака расскажет, чего ждать с начала весны..
Как сообщала Politeka, украинцы просят пересмотреть работу ТЦК: "Забирают больных и неподготовленных".
Также Politeka писала, что арестовано имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд: дома, машины и не только.