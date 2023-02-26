Военные могут выдавать повестки в публичных местах, в ВСУ ответили, почему так происходит.

Как происходит мобилизация в Украине, рассказал майор ВСУ Александр Мельничук.

По словам военного, повестки вручают на улицах из-за поиска специалистов, на которых есть запросы на которых присылают воинские части в территориальные центры комплектования.

Поэтому для военнообязанных важно встать на учет. По схеме граждан с соответствующими специальностями сразу ищут в реестре, который есть в ТЦК.

Он опроверг информацию о якобы нарушениях и массовом отправлении неопытных людей на фронт.

"Процесс плановый и процесс отбора ответственен. Все упирается в учет", ― сказал Мельничук.

Именно поэтому для военнообязанных важно встать на учет. По схеме граждан с соответствующими специальностями сразу ищут в реестре, который есть в ТЦК.

Украинцы отреагировали на слова военного:

"Публічних місць багато , особливо де розважаються бариги при броні протягом року - ось звідтілля і треба починать , щоб хоча б там трохи зрозуміли цінність життя",

"Для деловой активности и едва работающей экономики страны - некий метод... Ну исчезнут мужчины с улиц, приостановится деловая жизнь, экономика будет парализована - все чего добьются такими вручениями на улицах, а подобными публикациями только запугивают и так нервных людей",

"Такими діями влада знищує економіку України",

"Чому ні одному синочку,зятю чиновників ,депутатів не вручають повістки .Ніхто з них не пожертвував зарплату на ЗСУ вони ,що не є громадянами цієї держави. Чи вони тільки приймають закони проти захисників",



"Якщо не припинять мобілізувати приватний бізнес, бюджет не зможе фінансувати армію та купувати озброєння! Економічний занепад ГАРАНТОВАНИЙ!", - пишуть українці у коментарях.

Напомним, юноша потерял сознание после того, как ему вручили повестку, видео

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