Как происходит мобилизация в Украине, рассказал майор ВСУ Александр Мельничук.
По словам военного, повестки вручают на улицах из-за поиска специалистов, на которых есть запросы на которых присылают воинские части в территориальные центры комплектования.
Поэтому для военнообязанных важно встать на учет. По схеме граждан с соответствующими специальностями сразу ищут в реестре, который есть в ТЦК.
Он опроверг информацию о якобы нарушениях и массовом отправлении неопытных людей на фронт.
"Процесс плановый и процесс отбора ответственен. Все упирается в учет", ― сказал Мельничук.
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Именно поэтому для военнообязанных важно встать на учет. По схеме граждан с соответствующими специальностями сразу ищут в реестре, который есть в ТЦК.
Украинцы отреагировали на слова военного:
"Публічних місць багато , особливо де розважаються бариги при броні протягом року - ось звідтілля і треба починать , щоб хоча б там трохи зрозуміли цінність життя",
"Для деловой активности и едва работающей экономики страны - некий метод... Ну исчезнут мужчины с улиц, приостановится деловая жизнь, экономика будет парализована - все чего добьются такими вручениями на улицах, а подобными публикациями только запугивают и так нервных людей",
"Такими діями влада знищує економіку України",
"Чому ні одному синочку,зятю чиновників ,депутатів не вручають повістки .Ніхто з них не пожертвував зарплату на ЗСУ вони ,що не є громадянами цієї держави. Чи вони тільки приймають закони проти захисників",
"Якщо не припинять мобілізувати приватний бізнес, бюджет не зможе фінансувати армію та купувати озброєння! Економічний занепад ГАРАНТОВАНИЙ!", - пишуть українці у коментарях.
Напомним, юноша потерял сознание после того, как ему вручили повестку, видео
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