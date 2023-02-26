Ивано-Франковский блогер-миллионник Дмитрий Варварук рассекретил имя сына и разозлил украинцев в сети.

Новоиспеченный отец опубликовал фотографию со свидетельством о рождении сына на своей странице в Инстаграм.

Своего первенца он назвал Хайпом. В доказательство этого блогер разместил фото свидетельства о рождении, где имя ребенка указано : "Варварук Хайп Дмитриевич".

Однаков, сегодня, после волны хейта, блогер успокоил поклонников и признался, что все это неправда.

На своей страницы в Instagram Варварук он опубликовал кадры, как он порвал фейковое свидетельство о рождении ребенка.

Блогер отметил, что его жена Яна не поддержала идею с именем потому что знала, что будет много хейта.

"Свидетельство – это фейк. Яна не хотела эту идею, хотя я говорил, что да, будет негатив, всякое такое", — сообщил Дмитрий.

Но украинцев в комментариях не остановить:

"Можна було собаку завести,для цього необов'язково було народжувати дитину",

"І навіщо таке робити? Про майбутнє дитини не думаєш лише про своє я!",

" ще би назвав патрон",

"Дурість і тупість, не знущайтесь з дитини, бо колись та дитина виросте і піде до школи з тим іменем, пожалійте хлопчика. Ганьба таким батькам,якщо то дійсно правда!",

"Це вже занадто",

"Шо незробиш заради хайпу😱не псуй дитині життя!", - пишуть українці в коментарях.

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