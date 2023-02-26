Новоиспеченный отец опубликовал фотографию со свидетельством о рождении сына на своей странице в Инстаграм.
Своего первенца он назвал Хайпом. В доказательство этого блогер разместил фото свидетельства о рождении, где имя ребенка указано : "Варварук Хайп Дмитриевич".
Однаков, сегодня, после волны хейта, блогер успокоил поклонников и признался, что все это неправда.
На своей страницы в Instagram Варварук он опубликовал кадры, как он порвал фейковое свидетельство о рождении ребенка.
Блогер отметил, что его жена Яна не поддержала идею с именем потому что знала, что будет много хейта.
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"Свидетельство – это фейк. Яна не хотела эту идею, хотя я говорил, что да, будет негатив, всякое такое", — сообщил Дмитрий.
Но украинцев в комментариях не остановить:
"Можна було собаку завести,для цього необов'язково було народжувати дитину",
"І навіщо таке робити? Про майбутнє дитини не думаєш лише про своє я!",
" ще би назвав патрон",
"Дурість і тупість, не знущайтесь з дитини, бо колись та дитина виросте і піде до школи з тим іменем, пожалійте хлопчика. Ганьба таким батькам,якщо то дійсно правда!",
"Це вже занадто",
"Шо незробиш заради хайпу😱не псуй дитині життя!", - пишуть українці в коментарях.
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