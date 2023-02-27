Во Львове прислали повестку известному певцу, который дважды был финалистом Нацотбора "Евровидения". Но проблема в том, что Василий (сценическое имя – Владислав) Левицкий погиб в ДТП еще в 2015 году.
Погибшего артиста требуют 27 февраля явиться в Шевченковский районный территориальный центр комплектации. О вопиющем случае сообщила у себя в Facebook львовянка Марьяна Волошин. Она опубликовала фото повестки, которая пришла на адрес последнего места жительства погибшего артиста.
"И мертвым, и живым, и нерожденным... Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе, вместе со своим ИО руководителем??? и никому нет дела до того - ЧТО ТАМ... А там, согласно закону о мобилизации, в центр комплектации вызывают человека, погибшего почти восемь лет назад... Досадная ошибка???Неа, распи@дяйсво!!! извините, но другого слова не нашла...)", - возмущается Марьяна.
Василий Левицкий погиб 2 июля 2015 года в возрасте 30 лет. На автодороге «Львов—Тернополь» возле села Большая Ольшаница в Золочевском районе произошло столкновение его автомобиля Toyota Corolla с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN. Певец погиб вместе со своей 33-летней сестрой и ее семилетней дочерью.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
ВСУ все ближе: оккупанты бегут, объявлена "эвакуация"
"Мы не вместе": звезда "1+1" Маричка Падалко показала своего мужа, с которым родилась в один день
Под завалами оказался мужчина: трагедия всколыхнула Днепропетровщину, кадры с места
"Это невосполнимая потеря": Валерий Залужный рассказал о трагедии и показал знаковое фото
Напомним, новое решение Валерия Залужного вызвало скандал.
Также сообщалось, что ветеран батальона "Айдар" рассказал, какие города находятся в опасности.
Кроме того, Politeka.net писала, что днепрянка рассказала, как рожала под вой сирен 24 февраля.