Во Львове прислали повестку известному певцу, который дважды был финалистом Нацотбора "Евровидения". Но проблема в том, что Василий (сценическое имя – Владислав) Левицкий погиб в ДТП еще в 2015 году.

Погибшего артиста требуют 27 февраля явиться в Шевченковский районный территориальный центр комплектации. О вопиющем случае сообщила у себя в Facebook львовянка Марьяна Волошин. Она опубликовала фото повестки, которая пришла на адрес последнего места жительства погибшего артиста.

"И мертвым, и живым, и нерожденным... Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе, вместе со своим ИО руководителем??? и никому нет дела до того - ЧТО ТАМ... А там, согласно закону о мобилизации, в центр комплектации вызывают человека, погибшего почти восемь лет назад... Досадная ошибка???Неа, распи@дяйсво!!! извините, но другого слова не нашла...)", - возмущается Марьяна.

Василий Левицкий погиб 2 июля 2015 года в возрасте 30 лет. На автодороге «Львов—Тернополь» возле села Большая Ольшаница в Золочевском районе произошло столкновение его автомобиля Toyota Corolla с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN. Певец погиб вместе со своей 33-летней сестрой и ее семилетней дочерью.

Напомним, новое решение Валерия Залужного вызвало скандал.

Также сообщалось, что ветеран батальона "Айдар" рассказал, какие города находятся в опасности.

Кроме того, Politeka.net писала, что днепрянка рассказала, как рожала под вой сирен 24 февраля.