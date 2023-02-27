27 февраля 2023 в 03:15 на территории Украины было зарегистрировано землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Толчки магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера) были зафиксированы на глубине 2 км в районе поселка Большая Добронь, что в 19 км к западу от Мукачево Закарпатской области.

"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации относится к сильно ощутимым, землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом - немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых емкостях слегка колеблется. В автомобилях, стоящих на месте, толчок заметен", — пояснили эксперты.

Почувствовавшие это землетрясение украинцы в комментариях поделились информацией:

"Тряхнуло конкретно";

"Ну, этого нам в 2023 как раз и не хватало";

"Показалось, будто где-то взрыв, и тряхнуло";

"Почувствовали конкретно, проснулись сразу";

"Слышно было, как взрыв";

Добавим, последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, было зарегистрировано из района города Иршава 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 км.

Напомним, что ранее в Сети появились кадры последствий пятидневного шторма в горах Карпат.

Также сообщалось, что в Черном море раскололось пополам и утонуло судно, на котором находились россияне.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения в Турции.