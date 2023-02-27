Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Толчки магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера) были зафиксированы на глубине 2 км в районе поселка Большая Добронь, что в 19 км к западу от Мукачево Закарпатской области.
"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации относится к сильно ощутимым, землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом - немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых емкостях слегка колеблется. В автомобилях, стоящих на месте, толчок заметен", — пояснили эксперты.
Почувствовавшие это землетрясение украинцы в комментариях поделились информацией:
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Мощные взрывы прогремели в Беларуси: известно о впечатляющих последствиях атаки
"Мы не вместе": звезда "1+1" Маричка Падалко показала своего мужа, с которым родилась в один день
"Это невосполнимая потеря": Валерий Залужный рассказал о трагедии и показал знаковое фото
"Такое забыть невозможно": белорус Сморыгин из "Дизель шоу" показал, как прятался с женой и детьми в убежище
"Тряхнуло конкретно";
"Ну, этого нам в 2023 как раз и не хватало";
"Показалось, будто где-то взрыв, и тряхнуло";
"Почувствовали конкретно, проснулись сразу";
"Слышно было, как взрыв";
Добавим, последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, было зарегистрировано из района города Иршава 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 км.
Напомним, что ранее в Сети появились кадры последствий пятидневного шторма в горах Карпат.
Также сообщалось, что в Черном море раскололось пополам и утонуло судно, на котором находились россияне.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения в Турции.