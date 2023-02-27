В Украине, как известно, могут быть отменены 8 марта и майские праздники.

Напомним, группа депутатов Верховной Рады предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников и отменить 8 марта, а также 1 и 9 мая, пишет Politeka.net.

Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в парламенте.

Это вызвало большой резонанс в обществе, свое мнение по поводу отказа от 8 марта высказывают как обычные украинцы, так и политические деятели, лидеры общественного мнения, а также публичные лица.

Так, известный украинский телеведущий и холостяк Никита Добрынин тоже решил присоединиться к дискуссии и объяснить, почему праздновать день женщин предлагают 25 февраля.

«День женщин переносится. Теперь вместо 8 марта мы будем праздновать день женщин 25 февраля. Дело в том, что 25 февраля это день рождения Леси Украинки. Это именно та женщина, которая олицетворяет всю украинскую женственность, по настоящему. Многим женщинам будет немного неудобно сдвигать привычное для себя 8 марта, потому что ассоциация осталась и запечатлелась в сознании», - предположил Добрынин в своем Инстаграме.

Также телеведущий подчеркнул, именно советские оккупационные власти ввели 8 марта как день женщин и сейчас украинцы во всех сферах пытаются отделиться от империи, которая «всегда не давала нам жить свободно и независимо».

Кроме того, телеведущий предположил, кому труднее всего будет привыкнуть к новому календарю:

«Соглашаюсь с тем, что первое время нашим женщинам будет трудно перейти на другую дату, это так же как и с Рождеством. Думаю, что труднее всего будет тем женщинам, которые выросли в советском союзе, так как пропаганда охватывала их до глубины».

Многие пользователи соцсетей уже отреагировали на размышления Добрынина.

Так, некоторые обратили внимание именно на дату - 25 февраля.

«Мне лично все равно. Но женщину всегда сравнивали с весной, цветами, а здесь 25 февраля, на следующий день после 24 – дня начала наступления. Не считаю правильным это!».

Другие считают, что 8 марта вообще надо оставить, а парламентариям заняться более насущными проблемами:

«8 марта – Международный женский день и отмечается во многих странах мира. Женщины сражались за свои права учиться, голосовать, работать и получать достойную оплату. Причем здесь день рождения Леси Украинки? Лучше бы рада занималась неотложными вопросами, а не этим всем».

Также не все согласны, что день рождения Леси Украинки это именно та дата, к которой нужно приурочить праздник:

«Совершенно неприятная дата. К чему здесь Леся Украинка? Почему именно на ее день рождения? У нас много женщин, которые внесли большой вклад в историю Украины. Так может на каждый день рождения сделать выходные! Бред. Раньше женщина ассоциировалась с весной, теплом, цветами, теперь будет с холодом, серостью, войной... Жаль...» .

Напомним, украинцев предупредили о важных запретах – за что можно получить большой штраф.

Также сообщалось, что украинцы выступили против отмены 8 марта.

Кроме того, Politeka писала, что украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта.