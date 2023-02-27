В Киевской области на сессии Броварского горсовета произошел скандал, где представители УПЦ МП пытались убедить депутатов не голосовать за решение о передаче земельного участка под требуховской церковью в собственность ПЦУ.

Как сообщает Трибуна , на сессию пришел Михаил Павлюк – бывший настоятель Свято-Покровского храма с. Требухов.

Он, апеллируя к определению суда, пытался убедить депутатов не голосовать о передаче земельного участка под требуховской церковью другому патриархату – ПЦУ.

Однако депутаты не стали даже его слушать и приняли о передаче земельного участка размером 0,4626 га по ул. Броварской, 1 в подчинение РО «Религиозная община приход в честь покрова Божией матери» ПЦУ депутаты приняли 28 голосами. Зал приветствовал решение аплодисментами.

Местные жители поддержали такое решение депутатов:

"Московская консерва качает права в стране, которую бомбят его хозяева";

"П..дуй к чертям собачьим, гундяевский кивделик! До свидания!;

"Вот отец Михаил и пусть строит себе церковь и своей секте, чего вы к Требуховской церкви прицепились. Это церковь всег села, но не ваша московская секта".

Напомним, УПЦ раскритиковала переход священника в ПЦУ: "Уклонился в раскол".

А еще Politeka сообщала, что экспертиза показала, что УПЦ и дальше подвластна Русской православной церкви.

Также Politeka писала, что оба купола церкви упали: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места