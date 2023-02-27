На Буковине в ресторане отравились почти три десятка людей, среди которых дети.

За прошлый 2022 год на территории Буковины было зафиксировано 2 вспышки острых кишечных инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Так, в ресторане "Гетьман" в горнолыжно-туристическом комплексе "Мигово", с. Мигово Вижницкого района было зарегистрировано массовое отравление, а также вспышка в быту. Всего пострадали 26 человек, из них 22 взрослых и 4 детей.

"По результатам эпидемиологических расследований и выявленным нарушением требований законодательства были предоставлены предписания по устранению нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, виновные лица привлечены к административной ответственности. Благодаря проведенным мероприятиям распространение эпидемического процесса было прекращено", - сообщили в Госпродпотребслужбе области.

Ранее мы сообщали, что массовое отравление произошло на украинском курорте. Дети из туристической группы, приехавшей в Карпаты из Кропивницкого, попали в больницу после пищевого отравления. Так, 19 детей были госпитализированы после пищевого отравления. Инцидент произошел еще в пятницу, 13 января. В больницу в Надворной доставили 19 детей из туристической группы, которая отдыхала в частном доме в Ворохте.

Также мы писали, что в Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом. Так, в Бучачской городской больнице с диагнозом "отравление угарным газом, состояние средней тяжести госпитализирован местный житель. Мужчина отравился в результате неисправности отопительного устройства. В этот же день с диагнозом "отравление угарным газом, состояние средней тяжести" госпитализированы еще два жителя села Большая Березовица.

Напомним, Малышей пришлось спасать от мамы и ее сожителя: "Закрывала рот тряпкой, и...".

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