В Киеве может быть землетрясение магнитудой 7 баллов.

Об этом сказал директор Института геофизики НАН Александр Кендзера в эфире телеканала "Киев".

"На нашей территории могут быть сильнее землетрясения. Информация об этом показана на картах сейсмического районирования территорий Украины. На них выделены зоны, в которых за последние 100 лет могут произойти землетрясения определенной интенсивности.

И даже в Киеве может быть землетрясение. Если посмотреть на карту, то будет видно, что на территории столицы Украины максимальные землетрясения на почвах третьей категории были и проявлялись семибальные.

Но в связи с тем, что в Украине существуют нормы, по которым нужно строить в сейсмических зонах дома, мосты в таком виде, чтобы они не разрушались при таких землетрясениях. Поэтому очевидно, что такие землетрясения, которые происходят на нашей территории, большого вреда не приносят», – говорит Александр Кендзера.

Напомним, что ранее в Сети появились кадры последствий пятидневного шторма в горах Карпат.

Также сообщалось, что в Черном море раскололось пополам и утонуло судно, на котором находились россияне.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения в Турции.