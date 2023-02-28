Церковный календарь на март 2023 года полон религиозных праздников и событий, сообщает "Апостроф".
Церковный календарь
- 1 марта - мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия;
- 2 марта – преподобного Феодора Киево-Печерского;
- 3 марта - святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;
- 4 марта – апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона;
- 5 марта — 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподавшего Агафона;
- 6 марта - 2-я неделя Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия;
- 7 марта — Обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;
- 8 марта - священномученика Поликарпа, епископа Смирненского;
- 9 марта — первое и второе обретение Честного Председателя св. Иоанна Предтечи;
- 10 марта - святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;
- 11 марта - святителя Порфирия, архиепископа Газького, Поминовение умерших;
- 12 марта - 2-е воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;
- 13 марта - 3-я неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника;
- 14 марта - преподобномученицы Евдокии;
- 15 марта - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
- 16 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 17 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;
- 18 марта - святого Конона Мандонского;
- 19 марта - 3-е воскресенье Великого поста, хресттопоклинное, память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
- 20 марта - 4-я неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;
- 21 марта - преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
- 22 марта — 40 мучеников Севастийских;
- 23 марта - мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
- 24 марта - святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
- 25 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 26 марта - 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;
- 27 марта - 5-я неделя Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;
- 28 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
- 29 марта - мученика Савина, священномученика Александра;
- 30 марта - Четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;
- 31 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.
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Поминальные субботы в марте выпадают на:
Субботу второй недели Великого поста – 11 марта;
Субботу третьей недели Великого поста – 18 марта;
Субботу четвертой недели Великого поста – 25 марта.
Напомним, скандал случился из-за УПЦ МП под Киевом, видео: не захотели покидать церковь.
А еще Politeka сообщала, что экспертиза показала, что УПЦ и дальше подвластна Русской православной церкви.
Также Politeka писала, что оба купола церкви упали: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места