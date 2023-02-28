Коломыйский горрайонный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде шести месяцев ареста с отбыванием на гауптвахте, говорится в решении суда.

Сообщается, что мобилизованный из Коломыи Ивано-Франковской области получил срок из-за отказа воевать.

Выяснилось, что 27 декабря 2022 военнослужащий, ознакомленный с приказом командира и распоряжением штаба отдельной горно-штурмовой бригады, не желал выбыть за пределы области и открыто отказался выполнить законный приказ командира.

Таким образом, он совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст. 402 УК говорится в решении суда.

Свою вину мобилизованный признал.

Напомним, в Украине существуют категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

Обладатели "белых билетов" образца 2006-2015 годов могут сейчас подлежать мобилизации. Приказ Минобороны Украины №342 утратил силу, а записи в военные билеты, внесенные на его основании, больше не актуальны.

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