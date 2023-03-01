В случае обнаружения ошибки в декларации уполномоченный орган должен известить заявителя об ошибке.

При этом уполномоченный орган самостоятельно выбирает форму такого сообщения - это будет личная беседа, почтовая связь, смс-сообщение, письмо на электронную почту, сообщение через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через Портал Действие.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для устранения ошибки человек может подать новую декларацию или дополнить предыдущую. Подавать исправленную декларацию человек может любым удобным для него способом.

Ошибку можно исправить в течение 30 календарных дней с даты подачи документов. В то же время, 30-дневный срок для исправления ошибки может быть продлен на время болезни заявителя.

При этом факт болезни должен быть подтвержден документально.

Если украинцы не успеют вовремя, в течение определенного срока исправить ошибку в декларации или заявлении - в назначении жилищной субсидии будет отказано.

Напомним, в Украине планируется провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.

Как сообщала Politeka, возраст выхода мужчин на пенсию предлагают снизить до 55 лет: ситуация ухудшается.

Также Politeka писала, что выплаты для внутренне перемещенных лиц предложили повысить, поскольку текущего пособия не хватает на жизнь.