Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, 1 марта в большинстве регионов Украины кроме северных и северо-западных областей, ожидается снег, на юге и востоке выпадут осадки.
Остальные сутки и 2 марта пройдут без осадков.
В западной, центральных и восточных областях на дорогах в первые два дня марта будет гололедица.
С 1 по 5 марта, как сообщают синоптики, будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5-12 м/с.
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Ночная температура будет морозной, ожидается от -7 до -1 градуса. Днем столбик термометра будет подниматься до 0 и до +6 градусов.
"На Закарпатье и в южной части 3-9° тепла, завтра в Крыму до плюс 13°; в Карпатах ночью 5-11° мороза, днем около 0°", - об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Напомним о выходных на 8 марта и Пасху: будут ли отдыхать украинцы в эти дни.
В 2023-м году Международный женский день выпадает на среду. Стало известно, будут ли украинцы отдыхать 8 марта в 2023 году.
Как сообщала Politeka, авто нарушителей предлагают передавать украинским защитникам: "Прошу также обратить внимание на то, что...".
Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".