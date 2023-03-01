Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, 1 марта в большинстве регионов Украины кроме северных и северо-западных областей, ожидается снег, на юге и востоке выпадут осадки.

Остальные сутки и 2 марта пройдут без осадков.

В западной, центральных и восточных областях на дорогах в первые два дня марта будет гололедица.

С 1 по 5 марта, как сообщают синоптики, будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5-12 м/с.

Ночная температура будет морозной, ожидается от -7 до -1 градуса. Днем столбик термометра будет подниматься до 0 и до +6 градусов.

"На Закарпатье и в южной части 3-9° тепла, завтра в Крыму до плюс 13°; в Карпатах ночью 5-11° мороза, днем около 0°", - об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Напомним о выходных на 8 марта и Пасху: будут ли отдыхать украинцы в эти дни.

В 2023-м году Международный женский день выпадает на среду. Стало известно, будут ли украинцы отдыхать 8 марта в 2023 году.

Как сообщала Politeka, авто нарушителей предлагают передавать украинским защитникам: "Прошу также обратить внимание на то, что...".

Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".