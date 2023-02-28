Стало известно, будут ли украинцы отдыхать 8 марта в 2023 году.

В 2023-м году Международный женский день выпадает на среду.

Для украинцев эта дата должна была стать государственным выходным, но по закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" все выходные отменены во время военного положения.

Таким образом из-за войны 8 марта 2023 года для украинцев не будет дополнительным выходным днем.

Стоит отметить, что каждый работодатель может принимать решения индивидуально. В негосударственных компаниях имеют право одобрить выходной.

Кроме 8 марта 2023, дополнительных государственных выходных также не будет на Пасху.

Ведь военное положение было продлено с 19 февраля до 20 мая 2023 года.

Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!".

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта.

Вместо 8 марта, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки - День украинской женщины.

Также предлагается отменить 1 мая как День труда и 9 мая, когда отмечали День победы.

К государственным праздникам могут добавить Шевченков день 9 марта - в день рождения поэта Тараса Шевченко и День матери - во второе воскресенье мая.

Также Politeka писала, что украинцы требуют оставить женский праздник 8 марта: "должен быть весной".