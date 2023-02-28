В 2023-м году Международный женский день выпадает на среду.
Для украинцев эта дата должна была стать государственным выходным, но по закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" все выходные отменены во время военного положения.
Таким образом из-за войны 8 марта 2023 года для украинцев не будет дополнительным выходным днем.
Стоит отметить, что каждый работодатель может принимать решения индивидуально. В негосударственных компаниях имеют право одобрить выходной.
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Кроме 8 марта 2023, дополнительных государственных выходных также не будет на Пасху.
Ведь военное положение было продлено с 19 февраля до 20 мая 2023 года.
Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!".
Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта.
Вместо 8 марта, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки - День украинской женщины.
Также предлагается отменить 1 мая как День труда и 9 мая, когда отмечали День победы.
К государственным праздникам могут добавить Шевченков день 9 марта - в день рождения поэта Тараса Шевченко и День матери - во второе воскресенье мая.
Также Politeka писала, что украинцы требуют оставить женский праздник 8 марта: "должен быть весной".