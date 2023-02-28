Киевлянин рассказал вопиющую историю о том, как его решили отправить на передовую только после 5 дней подготовки.

Даниил Бутенко отметил , что 30 января ему позвонили по телефону из ТЦК Днепровского района г.Киева и попросили прийти 2 февраля для "уточнения данных".

"Я, конечно, понимал, к чему идет, но давно принял для себя решение не избегать призыва: если придет повестка – пойду", – говорит Данило.

2 февраля Бутенко прибыл в ТЦК, где прошел медкомиссию, получил мобилизационную повестку на 8 февраля. По образованию мужчина физик и ему сказали, что это якобы учтется в ВСУ.

"8 февраля прибыл в ТЦК. Представители воинской части прибыть не смогли. Постоял пол дня в очередях, чтобы сдать документы на военный билет. Получил новую повестку на 15 февраля с приходящим уточнением, только если предварительно позвонят по телефону", - рассказывает Даниил Бутенко.

На следующий день ему созвонились и сказали явиться 17 в ТЦК на 7 утра.

"Спросил, известно ли, в какое подразделение меня отправят. Сказали - 101 бригада. Погуглил, охрана генштаба. Подумал, что очень неплохо. Википедия пишет: "элитное подразделение". Сейчас это кажется первоклассной циничной шуткой", - говорит он.

17 февраля парень прибыл в ТЦК. Его и еще 4 человека увезли в воинскую часть, где расположена 101 бригада. Там их встретил заместитель командира 12 роты по морально-психологическому обеспечению и начал сразу настраивать на то, что нужно будет ехать на фронт, потому что ситуация сложная.

"Но на вопрос "Сколько будет продолжаться подготовка?" ответил уклончиво: "Нууу, в зависимости от специальности и ситуации на фронте. И вообще вам все скажут", – вспоминает Данил.

Но по прибытии в тренировочный лагерь (Киевская область) на первом же перекуре он узнал, что весь батальон (включая новичков) через несколько недель отправляется в Бахмут на ноль!

"Сначала не верилось. Думал, может едут только те, кто тренировался уже несколько месяцев и/или имел предыдущий военный опыт, а новичков оставят в учебке и отправят в зону боевых действий уже в следующую ротацию. Я ошибался. Окончательно сомнения исчезли после общения с командиром роты, который сказал, что едут все, изменить уже ничего нельзя, потому что был приказ", - говорит мужчина.

Он добавил, что вся подготовка новичков составляла 5 тренировочных дней: ознакомление с оружием (базовая техника безопасности, неполный сбор/разбор), 3 занятия по тактической медицине, 3 занятия по пехотной тактике, стрельбы (1 раз). С точки зрения командования подразделения этого вполне достаточно, чтобы удерживать оборону в самой горячей точке фронта.

"При этом гораздо больше времени мы были на построениях (я насчитал от 4 до 7 построений в день), ходили в наряды и выполняли хозяйственные работы. А еще бегали с документами на КСП роты (бывало по 5 раз в день), хотя все необходимы документы мы подавали в ТЦК, в общем создалось впечатление, что для командования оформления бумаг важнее жизни людей, которыми они командуют (не уверен вообще, считают ли они личный состав за людей).

Есть еще куча неадекватных ситуаций, о которых я мог бы рассказать (и это за неполные 2 недели), но суть точно передал один из моих собратьев: "Я здесь уже просто устал удивляться".

Подводя итог, хочу сказать, что пугает не столько перспектива оказаться на нуле без подготовки, сколько оказаться там с таким командованием", - жалуется Даниил Бутенко.

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