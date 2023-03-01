Сегодня православная церковь чтит память святых двенадцати мучеников Кесарийских. Они пострадали из-за веры во Христа во время правления Диоклетиана в Кесарии Палестинской.

Народные приметы

  • Зяблик кричит громко – идут холода.
  • Хлюпается вода на льду водоема – ждите теплых дней.
  • Если слышен плач кикиморы, или она явилась на глаза хозяевам – ждите беды.
  • Талая вода и снег, собранные 1 марта, считаются целебными.
  • Если женщина наберет снег и в полдень оботрит им руки – они, по приметам, будут чистыми и нежными.
  • Если беременная в этот день станет на холм и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.
  • По примете, 1 марта вороны каркают громко – скоро похолодает.
  • Усилился ветер ночью – ждите обильные осадки и потепление.
  • Первый день весны – теплый, значит, по примете еще будет похолодание.

Что нельзя делать:

  • Запрещается совершать плохие поступки, оскорблять других.
  • Нельзя просить прощения не от чистого сердца или неискренне прощать.
  • Не рекомендуется злиться, ссориться с близкими людьми и членами семьи, думать о плохом, жаловаться.
  • Нельзя желать зла окружающим, отказывать в помощи или подаянии.
  • Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать.
  • Не разрешается есть мясо.

Именины

1 марта День ангела празднуют: Валент, Даниил, Веремий, Илья, Исай, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан

Напомним, УПЦ раскритиковала переход священника в ПЦУ: "Уклонился в раскол".

А еще Politeka сообщала, что экспертиза показала, что УПЦ и дальше подвластна Русской православной церкви.

Также Politeka писала, что оба купола церкви упали: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места

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