Сегодня православная церковь чтит память святых двенадцати мучеников Кесарийских. Они пострадали из-за веры во Христа во время правления Диоклетиана в Кесарии Палестинской.
Народные приметы
- Зяблик кричит громко – идут холода.
- Хлюпается вода на льду водоема – ждите теплых дней.
- Если слышен плач кикиморы, или она явилась на глаза хозяевам – ждите беды.
- Талая вода и снег, собранные 1 марта, считаются целебными.
- Если женщина наберет снег и в полдень оботрит им руки – они, по приметам, будут чистыми и нежными.
- Если беременная в этот день станет на холм и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.
- По примете, 1 марта вороны каркают громко – скоро похолодает.
- Усилился ветер ночью – ждите обильные осадки и потепление.
- Первый день весны – теплый, значит, по примете еще будет похолодание.
Что нельзя делать:
- Запрещается совершать плохие поступки, оскорблять других.
- Нельзя просить прощения не от чистого сердца или неискренне прощать.
- Не рекомендуется злиться, ссориться с близкими людьми и членами семьи, думать о плохом, жаловаться.
- Нельзя желать зла окружающим, отказывать в помощи или подаянии.
- Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать.
- Не разрешается есть мясо.
Именины
1 марта День ангела празднуют: Валент, Даниил, Веремий, Илья, Исай, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан
Напомним, УПЦ раскритиковала переход священника в ПЦУ: "Уклонился в раскол".
А еще Politeka сообщала, что экспертиза показала, что УПЦ и дальше подвластна Русской православной церкви.
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