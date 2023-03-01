Так, выяснилось, что на горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество внутренне перемещенных лиц по поводу задержки выплат пособия на проживание.
В соцсетях люди жалуются, что ждут денег, «как Бога».
«Где деньги?», «Сумы, нет вообще никому», «Буцают друг на друга, нигде правды не добьешься, с сентября жду»,
«Кому-то пришли?»,
«Мне сказали: «Ждите»»,
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"На передовую после 5 дней подготовки": украинец рассказал о вопиющей ситуации, которая произошла в Киеве
"Это нечестно, абсурд": власть призналась украинцам, на сколько повысит пенсии
"Отпад просто": украинки млеют от новой внешности судьи "МастерШеф"
Штраф 3 655 грн: украинцам объявили о важных запретах, начались проверки
«Одесса, ничего не дают»,
«Такое ощущение, что отдельное государство – там дают, а там не дают»,
"Моему мужу пришли как всегда, а мне нет, а другие люди месяцами ждут и никто не может дать им ответа", - жалуются украинцы.
Отметим, что обычно выплаты переселенцам начисляются 3-го, 12-го или 23 числа каждого месяца.
Из-за большого количества жалоб в правительстве подняли вопрос о своевременном начислении помощи ВПЛ.
По результатам совещания стало известно, что выплаты ежемесячного пособия на проживание ВПЛ будут осуществлены в течение недели.
Ежемесячное государственное пособие на проживание ВПЛ составляет для лиц в возрасте от 18 лет – по 2000 грн; для детей и лиц с инвалидностью – по 3000 грн. При этом до окончания военного положения и еще месяц после него выплаты продолжаются автоматически.
Ранее в Минреинтеграции уже отмечали, что на помощь переселенцам было выделено 5,5 млрд. грн. Однако казначейство в первую очередь оплачивало другие социальные выплаты.
Напомним, ранее власти признались украинцам, на сколько повысят пенсии.
Также сообщалось, что в ПФУ обратились к украинцам о выплатах за февраль перед новой индексацией.
Кроме того, Politeka.net писала о скандале вокруг "Нафтогаза".