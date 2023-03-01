Украинцы жалуются, что не могут получить назначенные им выплаты.

Так, выяснилось, что на горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество внутренне перемещенных лиц по поводу задержки выплат пособия на проживание.

В соцсетях люди жалуются, что ждут денег, «как Бога».

«Где деньги?», «Сумы, нет вообще никому», «Буцают друг на друга, нигде правды не добьешься, с сентября жду»,

«Кому-то пришли?»,

«Мне сказали: «Ждите»»,

«Одесса, ничего не дают»,

«Такое ощущение, что отдельное государство – там дают, а там не дают»,

"Моему мужу пришли как всегда, а мне нет, а другие люди месяцами ждут и никто не может дать им ответа", - жалуются украинцы.

Отметим, что обычно выплаты переселенцам начисляются 3-го, 12-го или 23 числа каждого месяца.

Из-за большого количества жалоб в правительстве подняли вопрос о своевременном начислении помощи ВПЛ.

По результатам совещания стало известно, что выплаты ежемесячного пособия на проживание ВПЛ будут осуществлены в течение недели.

Ежемесячное государственное пособие на проживание ВПЛ составляет для лиц в возрасте от 18 лет – по 2000 грн; для детей и лиц с инвалидностью – по 3000 грн. При этом до окончания военного положения и еще месяц после него выплаты продолжаются автоматически.

Ранее в Минреинтеграции уже отмечали, что на помощь переселенцам было выделено 5,5 млрд. грн. Однако казначейство в первую очередь оплачивало другие социальные выплаты.

Напомним, ранее власти признались украинцам, на сколько повысят пенсии.

Также сообщалось, что в ПФУ обратились к украинцам о выплатах за февраль перед новой индексацией.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале вокруг "Нафтогаза".