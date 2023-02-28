З’явилася важлива інформація щодо грошей на пенсії за лютий, яка потішить українців.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ПФУ, на пенсійні виплати спрямовано 51 млрд грн, в тому числі 9,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 41,6 млрд грн – через уповноважені банки (на рахунки пенсіонерів зараховано 100 % профінансованих сум).

«Фінансування пенсій за лютий завершено», - підкреслили в ПФУ.

Також повідомляється, що станом на 27 лютого профінансовано 5,2 млрд грн – на виплату житлових субсидій та пільг; 2,4 млрд грн - на страхові виплати, в тому числі 1,5 млрд грн – на оплату лікарняних.

Нагадаємо, у 2023-му році українцям обіцяють підвищити пенсії.

Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

Влада запевняє, що грошей у бюджеті має вистачити.

«З 1 березня 20% за загальною формулою. Ми довго рахували, враховували нюанси і вважаємо, що вистачить. Середня доплата буде становити від 400 гривень до 700 гривень», - пояснювала міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Згідно з її словами, мінімальна пенсія зафіксована в залежності від категорії від 2 100 гривень до 2 600 гривень, залежно від стажу та віку. Середня пенсія - це 3 500 гривень, а зараз буде 4 200 - 4 500 гривень теж в залежності від категорії.

Нагадаємо, українцям пообіцяли нову "Мрію", але є нюанс.

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