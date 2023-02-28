Появилась важная информация о деньгах на пенсии за февраль, которая порадует украинцев.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ПФУ, на пенсионные выплаты направлено 51 млрд грн, в том числе 9,4 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,6 млрд грн – через уполномоченные банки (на счета пенсионеров зачислено 100% профинансированных сумм).

«Финансирование пенсий за февраль завершено», – подчеркнули в ПФУ.

Также сообщается, что на 27 февраля профинансировано 5,2 млрд грн – на выплату жилищных субсидий и льгот; 2,4 млрд грн – на страховые выплаты, в том числе 1,5 млрд грн – на оплату больничных.

Напомним, в 2023 году украинцам обещают повысить пенсии.

Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

Власти уверяют, что денег в бюджете должно хватить.

«С 1 марта 20% по общей формуле. Мы долго считали, учитывали нюансы и считаем, что хватит. Средняя доплата будет составлять от 400 до 700 гривен», - объясняла министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Согласно ее словам, минимальная пенсия зафиксирована в зависимости от категории от 2100 гривен до 2600 гривен, в зависимости от стажа и возраста. Средняя пенсия – это 3 500 гривен, а сейчас будет 4 200 – 4 500 гривен тоже в зависимости от категории.

Напомним, украинцам пообещали новую "Мрию", но есть нюанс.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" предупредили, к кому придут газовики.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале вокруг "Нафтогаза".