Об отвратительном событии, которое произошло на днях, рассказал украинский священник Роман Грищук на своей странице в Facebook , пишет Politeka.net

По его словам, 28 февраля в поселке Задубровка Черновицкой области, погибшего защитника пришлось отпевать под храмом, ведь «батюшка» Виталий Дуров не разрешил занести его тело.

«Запереживал, что слишком много собралось патриотов и могут занести тело воина, а его «телеса» выбросят вместе с Московским Патриархатом из храма! И потому просто не открыл дверь храма. Надо отметить, что община храма вот уже 4 года, как провела собрание и абсолютным большинством голосов перешла в ПЦУ», - рассказал Роман Грищук, добавив, что было много судов, которые завершились в пользу общины и ПЦУ, но «батюшке» законы Украины не указ и храм держат взаперти.

Люди уже 4 года молятся на улице.

«Воин Василий Катан родом из Багриновки бывшего Глубокского района. Жил в Задубровке Заставнивского. Сам изъявил желание защищать Украину. Увидел автобус, что вез военных на войну, остановил и попросился с ними! Сказал: «Я тоже хочу защищать свою Украину!», – рассказал о погибшем Грищук.

Грищук добавил, что на Виталия Дурова должна обратить внимание Служба безопасности Украины, поскольку он на шестом году войны с РФ не смог назвать Россию агрессором.

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