У Київській області на сесії Броварської міськради стався скандал, де представники УПЦ МП намагались переконати депутатів не голосувати за рішення про передачу земельної ділянки під требухівською церквою у власність ПЦУ.
Як повідомляє Трибуна, на сесію прийшов Михайло Павлюк - колишній настоятель Свято-Покровського храму с. Требухів.
Він, апелюючи до ухвал суду, намагався переконати депутатів не голосувати про передачу земельної ділянки під требухівською церквою іншому патріархату - ПЦУ.
Проте депутати не стали навіть його слухати і ухвалили про передачу земельної ділянки розміром 0,4626 га на вул. Броварській, 1 у підпорядкування РО «Релігійна громада парафія на честь покрови Божої матері » ПЦУ депутати ухвалили 28-ма голосами. Зал привітав рішення оплесками.
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Місцеві мешканці підтримали таке рішення депутатів:
"Московська консерва качає права в країні, яку бомблять його хазяїни";
"П..дуй к чертям собачим, гундяєвський кивделик! До побачення!;
"От отче Михайло і нехай будує собі церкву та своїй секті, чого ви до Требухівської церкви прицепились.,це церква всього села, але не ваша московська секта".
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