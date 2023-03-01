Об этом сообщает СБУ.
Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который находится на временно оккупированной части Луганщины.
К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и юга Украины.
Из-за собственных связей они подыскивали представителей компаний, работающих в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей.
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После этого рассылали им фейковые письма от имени председателей областных, городских и районных военных администраций. И просили перечислить в ВСУ от 20 до 100 тыс. гривен.
Затем мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины.
По имеющейся информации, им удалось присвоить более 3 млн гривен.
В настоящее время задержаны пять участников схемы.
Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности других мошенников и организатора сделки.
Фигурантам поставлено в известность о подозрении по статьям УК: ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное преступной организацией).
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