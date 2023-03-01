В Украине аферисты представлялись чиновниками местных властей и просили у предпринимателей "помочь".

Об этом сообщает СБУ.

Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который находится на временно оккупированной части Луганщины.

К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и юга Украины.

Из-за собственных связей они подыскивали представителей компаний, работающих в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей.

После этого рассылали им фейковые письма от имени председателей областных, городских и районных военных администраций. И просили перечислить в ВСУ от 20 до 100 тыс. гривен.

Затем мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины.

По имеющейся информации, им удалось присвоить более 3 млн гривен.

В настоящее время задержаны пять участников схемы.

Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности других мошенников и организатора сделки.

Фигурантам поставлено в известность о подозрении по статьям УК: ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное преступной организацией).

Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.

Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию: "требовал 600 тысяч за...".

Кроме того, Politeka.net сообщала, что аферисты обманули украинку, собравшую деньги на авто для ВСУ: "свыше ста тысяч...".