Уникальную монету можно продать за десятки тысяч гривен.

В Украине за монету 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен, а за 25 копеек 1992 года выпуска – 7 тысяч гривен.

Такое объявление появилось на сайте "Violity".

Монета 1992 года выпуска, изготовленная из латуни, была в обиходе с 1991 по 2021 год.

Особенностью монеты является толстый средний зуб трезубца, толстый шрифт и гладкий гурт. Кроме того, буква "ї" в слове "Україна" имеет хвостик, который упирается в букву "н", с правой стороны второго колоса 3 зерна, а вторая гроздь имеет форму тупоугольного треугольника.

Монеты в 25 копеек имеет разновидность 5.1Даг - первая разновидность, которую отчеканили на Луганском станкостроительном заводе.

"Монету чеканили в матрицах без рифлений, из-за этого получился гладкий гурт без насечек. Первые пробные 25 копеек раздали работникам завода", — говорится в книге "ЛСЗ - первый монетный двор Украины" А. Люлько.

В денежное обращение 25 копеек с гладким гуртом не были запущены, тираж отправили в брак и на переплавку. Сколько сохранилось этих монет неизвестно.

Напомним, в Украине за 1 копейку можно получить более 13 тысяч, фото: в чем ее особенность.

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