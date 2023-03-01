Судья из Днепра получила 10 лет тюрьмы за взятку в $30 тыс.

1 марта был оглашен приговор экс-судье Кировского районного суда города Днепра по делу о получении неправомерной выгоды $30 тыс.

Об этом сообщила в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Высший антикоррупционный суд признал вину бывшего судьи Кировского районного суда города Днепра в преступлениях, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о требовании и получении взятки в 30 тысяч долларов, связанного с этим злоупотреблением влиянием, а также "подстрекательстве работников медицинской сферы к выдаче недостоверных листков нетрудоспособности и их использовании".

Экс-чиновница получила наказание 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права иметь посуду в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 3 года.

"Этим же приговором другая обвиняемая, врач одного из медицинских учреждений города Днепра, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначена ей наказание в виде 4 лет лишения свободы, от которого она освобождена на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности", - говорится в САП.

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