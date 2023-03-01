Українці скаржаться на масові відмови у академвідпустках та віддаленному навчанні в асинхронному режимі добровольцям.

В сети жалуются, что взять "академку" студенты-добровольцу можно только, если потеряешь бюджетное место, сообщает телеграмм-канал "Последний капиталист".

"Господа руководство университетов, а вы не забыли, что в стране война? Не забыли что именно все, кто встал на защиту Харьковщины[прим. ред. в частности] добровольно 24 февраля защитил именно ваш университет от уничтожения оккупантами", - говорится в сообщении.

В Твиттере пользователь с никнеймом "nichvydycia" также сообщает , что однокурснику-добровольцу отказали предоставить академ отпуск.

"однокурсник пошел воевать в добробат, а ему в лучшем университете отказываются дать академ отпуск с сохранением бюджета или по крайней мере разрешить учиться удаленно в асинхронном режиме (выполнять задания, не присоединяясь к занятиям онлайн)", - говорится в сообщении.

"мой универ также отказывает в нормах академика какого-то хотя сами предлагали в 22 году. девушка просила академ потому что не имеет денег на оплату или что-то такое, а ей сказали или отчисляйся или академ с ВОЗМОЖНЫМ восстановлением летом",

"У меня одногруппника (военный) хотели отчислить за задолженность 850 грн за обучение)) зато за подарок на кафедру позвонить ему не забыли))"

"У моего друга так же было, пошел воевать, а универ начал за**ывать, что он едва защитил диплом. При том, что он был отличником и реально умным студентом", - пишут в комментариях другие пользователи сети.

Напомним, скандал разгорелся из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе: студенты отказываются посещать пары .

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