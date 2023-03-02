Православная церковь во второй день марта ежегодно отмечает день памяти святого мученика Теодора Тирона.
В народе считается, если в этот день помолиться святому Теодору о пропавших людях или вещах, то они обязательно найдутся. Наши предки старались 2 марта не смотреть на вечернее небо. Ведь, по поверью, если увидеть падающую звезду, это предвещает болезнь или смерть.
Народные приметы и традиции
Какая погода 2 марта, таким и лето будет:
- туман – дождливым
- солнечно – жарким
- морозно – холодным
- В это время впервые с начала года появляются кучевые облака, а серая ворона начинает выть гнездо.
- Если много сосулек, будет хороший урожай овощей.
- Птицы с юга возвращаются – к ранней весне.
- Если незамужняя девушка, выйдя на улицу, первой встретит женщину, еще год ей в девках сидеть.
- С запада перистые облака плывут – к дождю.
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Что нельзя делать сегодня
- Нельзя смотреть на вечернее небо, иначе увидите падающую звезду, а это предвещает тяжелые болезни и смерть.
- Нельзя оставлять на ночь рукоделия, потому что его может испортить жена домового.
Кто празднует день ангела
Во вторник, 2 марта, именины отмечают Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.
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