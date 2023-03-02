Православная церковь во второй день марта ежегодно отмечает день памяти святого мученика Теодора Тирона.

В народе считается, если в этот день помолиться святому Теодору о пропавших людях или вещах, то они обязательно найдутся. Наши предки старались 2 марта не смотреть на вечернее небо. Ведь, по поверью, если увидеть падающую звезду, это предвещает болезнь или смерть.

Народные приметы и традиции

Какая погода 2 марта, таким и лето будет:

туман – дождливым

солнечно – жарким

морозно – холодным

В это время впервые с начала года появляются кучевые облака, а серая ворона начинает выть гнездо.

Если много сосулек, будет хороший урожай овощей.

Птицы с юга возвращаются – к ранней весне.

Если незамужняя девушка, выйдя на улицу, первой встретит женщину, еще год ей в девках сидеть.

С запада перистые облака плывут – к дождю.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя смотреть на вечернее небо, иначе увидите падающую звезду, а это предвещает тяжелые болезни и смерть.

Нельзя оставлять на ночь рукоделия, потому что его может испортить жена домового.

Кто празднует день ангела

Во вторник, 2 марта, именины отмечают Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.

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