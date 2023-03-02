Как сообщает Politeka.net, расследование велось в отношении мужчины, который фотографировал и снимал видео, но совсем не для домашнего архива, как говорится.

Так, в столичной полиции рассказали, что киевские следователи вместе с сотрудниками СБУ разоблачили и задержали мужчину, который предоставлял информацию государству-агрессору о размещении военных объектов в одной из областей Украины.

Задержание произошло в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при очередной попытке передать данные врагу. Злоумышленником оказался 35-летний житель Луганской области.

«Фигурант за вознаграждение в 1 000 гривен согласился предоставлять необходимые для врага фото и видео размещения зданий в одном из регионов государства», - отметили в полиции.

Было установлено, что подозреваемый общался с заказчиком через мессенджер и получал задания о фото и видео съемки военных объектов.

Таким образом, мужчина сотрудничал с врагом, а за это получил 1000 гривен.

Сейчас он находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

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