Трем чиновникам Шевченковской РГА Киева объявили подозрения в присвоении миллиона гривен на обустройство укрытий. Об этом сообщает киевская прокуратура.

Сообщается, что управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий в 54 учебных заведениях района стоимостью более 3,7 млн. гривен.

Победитель тендера предложил цены значительно выше рыночных, однако управление образования заключило с ним договор. Таким образом, из столичного бюджета перечислили средства на сумму более 1 млн гривен.

Сообщено о подозрении начальнику и двум заместителям управления образования Шевченковской районной администрации по факту растраты бюджетных средств и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК).

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