В этот день православная церковь чтит память святителя Льва I Великого, Папы Римского и святителя Агапита исповедника, епископа Синадского.
В народе отмечали праздник Овсянки – Ярило с овсянкой, Ярило с бороной.
Традиции и обряды
Наши предки приметили, что в этот день наши предки говорили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день следят за облаками. Так он проверял, готовы ли они к весне, а также беспощадно топил снег.
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Считалось, что именно в этот день впервые после зимы начинает петь овсянка – мелкая птичка с желтоватой грудкой и зеленой спинкой, приводящей за собой весну.
Главные приметы этого дня:
- Сухой день – до хорошего урожая.
- Если сосульки внутри нет пустоты, налив хлебов будет богатым и полным.
- Сны, увиденные 3 марта, числятся пустыми.
- Звезды на небе мерцают и блестят – к холоду.
- Редкие звезды – к метели и буре.
- Бледная луна – к сильному снегопаду, ясная – к стуже.
Что категорически нельзя делать в этот день:
- Нельзя делать операции и пломбировать зубы.
- В этот день не завидуйте никому. Если вы сочите человека, то это вернется к вам бумерангом.
Сегодня именины отмечают: Василий, Виктор, Лев.
Напомним, священник УПЦ МП не разрешил отпеть Героя в храме.
Также сообщалось, когда закончится Великий пост.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.