В этот день православная церковь чтит память святителя Льва I Великого, Папы Римского и святителя Агапита исповедника, епископа Синадского.

В народе отмечали праздник Овсянки – Ярило с овсянкой, Ярило с бороной.

Традиции и обряды

Наши предки приметили, что в этот день наши предки говорили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день следят за облаками. Так он проверял, готовы ли они к весне, а также беспощадно топил снег.

Крестьяне начинали активную подготовку к весенним работам в поле.

Считалось, что именно в этот день впервые после зимы начинает петь овсянка – мелкая птичка с желтоватой грудкой и зеленой спинкой, приводящей за собой весну.

Главные приметы этого дня:

Сухой день – до хорошего урожая.

Если сосульки внутри нет пустоты, налив хлебов будет богатым и полным.

Сны, увиденные 3 марта, числятся пустыми.

Звезды на небе мерцают и блестят – к холоду.

Редкие звезды – к метели и буре.

Бледная луна – к сильному снегопаду, ясная – к стуже.

Что категорически нельзя делать в этот день:

Нельзя делать операции и пломбировать зубы.

В этот день не завидуйте никому. Если вы сочите человека, то это вернется к вам бумерангом.

Сегодня именины отмечают: Василий, Виктор, Лев.

Напомним, священник УПЦ МП не разрешил отпеть Героя в храме.

Также сообщалось, когда закончится Великий пост.

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