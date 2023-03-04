Средняя зарплата в Украине в 2022 году составила больше 14 тысяч гривен.

Так, средняя зарплата сейчас 14 857 грн, что номинально на 6% выше показателя 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В конце года больше всего получали работники отрасли информация и телекоммуникации, в среднем 33 510 в месяц.

Меньше всего работники сферы почтовой и курьерской деятельности - около 9 тысяч.

В І квартале 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14 620 грн, во ІІ-м – 13 723 грн; в ІІІ-м – 14 619 грн; в IV-м – 16 477 грн.

В IV квартале 2022 года самые высокие зарплаты были зафиксированы в отрасли информация и телекоммуникации – в среднем 33 510 в месяц, а потом идет:

финансовая и страховая деятельность – 30 231 грн;

авиационный транспорт – 28 736 грн;

промышленность – 23 467 грн;

сельское хозяйство – 23 105 грн.

Меньше остальных зарплаты у работников сферы почтовая и курьерская деятельность, в среднем 9 568 гривен.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

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Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.