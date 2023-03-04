Православная церковь 4 марта чтит память апостолов от 70 Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.
В этот день рекомендуется сделать как можно больше хороших дел. Также существует поверье, что чем больше сегодня хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь.
Народные приметы и традиции
- Чем больше добрых дел, тем больше счастья;
- Чем больше сегодня приготовить пищи, тем богаче будет жизнь;
- Если на дорогах много птиц, погода будет пасмурной и влажной;
- Если в подвале прорастает картофель, весенняя погода скоро придет;
- Если в небе красная луна, погода будет сырой и теплой.
Что нельзя делать сегодня
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- Нельзя сегодня есть жирную и вредную пищу;
- Не стоит в этот день употреблять алкоголь, а также подвергаться искушению вредных привычек;
- Нельзя сейчас заниматься тяжелым физическим трудом;
- Нельзя сегодня отказывать в помощи нуждающимся.
Кто празднует день ангела
В четверг, 4 марта, именины отмечают Макар, Богдан, Евгений/Евгений, Максим, Никита, Архип, Филимон, Дорофий, Филофея, Казимир, а также Евгений.
Напомним, священник УПЦ МП не разрешил отпеть Героя в храме.
Также сообщалось, когда закончится Великий пост.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.