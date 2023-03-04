Православная церковь 4 марта чтит память апостолов от 70 Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.

В этот день рекомендуется сделать как можно больше хороших дел. Также существует поверье, что чем больше сегодня хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь.

Народные приметы и традиции

Чем больше добрых дел, тем больше счастья;

Чем больше сегодня приготовить пищи, тем богаче будет жизнь;

Если на дорогах много птиц, погода будет пасмурной и влажной;

Если в подвале прорастает картофель, весенняя погода скоро придет;

Если в небе красная луна, погода будет сырой и теплой.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя сегодня есть жирную и вредную пищу;

Не стоит в этот день употреблять алкоголь, а также подвергаться искушению вредных привычек;

Нельзя сейчас заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя сегодня отказывать в помощи нуждающимся.

Кто празднует день ангела

В четверг, 4 марта, именины отмечают Макар, Богдан, Евгений/Евгений, Максим, Никита, Архип, Филимон, Дорофий, Филофея, Казимир, а также Евгений.

Напомним, священник УПЦ МП не разрешил отпеть Героя в храме.

Также сообщалось, когда закончится Великий пост.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.