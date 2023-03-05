Как пишет "Mirror", на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррисон и его четыре жены верующие фундаменталистской общины мормонов, которая основана в 1977 году, чтобы дать возможность своим членам свободно исповедовать свою религию, включающую полигамный брак.

Молодая жена Абеля 22-летняя Мэнна Барлоу Моррисон рассказывает, что добровольно согласилась выйти замуж, ведь сама росла в полигамной семье и у ее отца было три жены и 40 детей.

Теперь же Мэнна живет с Абелем Моррисоном, его другими супругами Сьюзи, Бет и Мариной и их 15 детьми.

Девушка говорит, что из-за своей полигамной семьи она сталкивается с непониманием в обществе, но признает, что проблемы в семье существуют, из-за сложности "поделить" мужа.

"Хотелось бы, чтобы больше людей понимали, что мы сами выбираем такой образ жизни, и мы счастливы. Мы стараемся преодолевать свои человеческие трудности, учимся делиться и имеем много детей. Каждый многодетный брак в наших публичных фундаменталистских кругах заключается по обоюдному согласию", — говорит Мэнна.

Напомним, Украина отправила 101 тонну гуманитарной помощи в другу страну: "Мы объединяемся".

Также сообщалось, что в Черном море раскололось пополам и утонуло судно, на котором находились россияне.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения в Турции.