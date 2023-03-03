Украина отправила в Турцию 101 тонну гуманитарной помощи в Турцию для пострадавших от землетрясений.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
“На этой неделе украинский самолет Ан-124 доставил 101 тонну гуманитарной помощи на авиабазу Инджирлик для помощи семьям, пострадавшим от недавних землетрясений.
Координируется французскими вооруженными силами, доставляется на украинский самолет, разгружается турецкими и американскими военными. Как союзники мы объединяемся в трудные времена», — написал он.
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Ранее сообщалось, что в Киеве может быть землетрясение магнитудой 7 баллов. Об этом сказал директор Института геофизики НАН Александр Кендзера.
"На нашей территории могут быть сильнее землетрясения. Информация об этом показана на картах сейсмического районирования территорий Украины. На них выделены зоны, в которых за последние 100 лет могут произойти землетрясения определенной интенсивности.
И даже в Киеве может быть землетрясение. Если посмотреть на карту, то будет видно, что на территории столицы Украины максимальные землетрясения на почвах третьей категории были и проявлялись семибальные.
Напомним, что ранее в Сети появились кадры последствий пятидневного шторма в горах Карпат.
Также сообщалось, что в Черном море раскололось пополам и утонуло судно, на котором находились россияне.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения в Турции.