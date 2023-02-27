У Києві може бути землетрус магнітудою 7 балів.

Про це сказав директор Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера в ефірі телеканалу "Київ".

"На нашій теріторії можуть бути сильніше землетруси. Інформація про це показана на картах сейсмічного районування теріторій України. На них виділено зони, в яких за останні 100 років можуть відбутися землетруси певної інтенсивності.

І навіть у Києві може бути землетрус. Якщо подивитись на карту, то там буде видно, щона теріторії столиці України максимальльні землетруси на грунтах третьої категорії були і проявлялися семибальні.

Але в зв'язку з тим, що в Україні існують норми, згідно яких потрібно будувати в сейсмічних зонах будинки, мости в такому вигляді, щоб вони не руйнувалися при таких землетрусах. Тому очевидно, що такі землетруси, які відбуваються на нашій теріторії, великої шкоди не приносять", - каже Олександр Кендзера.

Нагадаємо, що раніше у Мережі з'явилися кадри наслідків п'ятиденного шторму у горах Карпат.

Також повідомлялося, що у Чорному морі розкололося навпіл і потонуло судно, на якому перебували росіяни.

Крім того, Politeka.net писала, що українка розповіла, як рятувалась під час землетрусу в Туреччині.