Сбежавший в Турцию украинский стендап-комик Андрей Щегель который заявил, что сочувствует тем, кто защищает Украину – но "это выбор ребят – погибать", записал видеообращение.

В своем инстаграмме Щегель отметил: «Жесть несется. Записал объяснение», пишет Politeka.net.

«Уважаемые братья и сестры, украинцы. Пора разъяснить, что в последнее время происходит в публичном пространстве. Жаль, что многие средства массового информирования заинтересованы только в кликбейтах, порождающих недоразумение и ненависть», – решил Щегель начать с обвинений.

«Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека как раз погибать на войне и имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели лучших ее детей», - перешел комик к оправданиям за свои слова.

Также артист предложил посмотреть интервью со Скрипиным и самим сделать вывод, что его слова не содержали «ни капли пренебрежения».

«Я ни в коем случае не презираю всех украинцев. Последнее видео моей эмоциональной и импульсивной речи куском выложено в интернет и абсолютно вырвано из контекста, является лишь моей гневной и беспомощной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим близким и друзьям с угрозами расправы и убийством в течение нескольких суток, которые просто сводят тебя с ума», - заявил Щегель уже, вероятно, имея в виду еще одно свое скандальное заявление, в котором он говорил, что все обвинения в его сторону "основываются на одних завистях", а у Украины "нет шансов на цивилизованную жизнь".

Щегель решил принести свои извинения всем, кому этот скандал «причинил страдания».

«Провокация является работой комика, но, к сожалению, поиск врагов и охота на ведьм вышли за пределы разумного. Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас…», - подчеркнул Щегель, добавив, что у Украины есть настоящие враги и это точно не он.

Добавим, что после разразившегося на фоне его заявлений скандала Щегель заявил, что планирует получить "политическое убежище" в какой-то из стран и сравнил Украину с Северной Кореей.

Напомним, в своем скандальном интервью Щегель признался, что получил уже три повестки, но уехал из Украины как артист, потому что имеет право на комфортную жизнь.

Щегель также добавил, что считает страну "фикцией" и не испытывает угрызений совести из-за того, что его соотечественники вынуждены погибать на фронте.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят — гибнуть. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит, и искренне сочувствую Украине, что она переживает самую ужасную трагедию в своей истории и, пожалуй, в мире сейчас" , – добавил он.

Подчеркнем, что стендапер имеет офицерское звание и пригоден к военной службе. Уехать он это смог как "артист, представляющий страну за границей".

В Министерстве культуры, реагируя на заявление артиста, заявили, что они способствуют выездам разных художников, творцов, артистов, музыкантов, журналистов и т.п., которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех , кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется.