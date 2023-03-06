Украинцы, имеющие задолженность за коммунальные услуги, могут получить субсидию, заключив договор о реструктуризации долга. Киевская городская государственная администрация сообщила, что договор о реструктуризации можно заключить через "Центр коммунального сервиса".
Необходимые документы для этого включают:
- паспорт гражданина или ID-карту с выпиской из Единого государственного демографического реестра,
- карточку налогоплательщика PHOKПП (если ID-карта отсутствует),
- документ, подтверждающий право собственности на жилые помещения или квартиры,
- выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности,
- доверенность представителя и его паспорт (если договор заключает представитель).
Договор о реструктуризации можно заключить онлайн через Telegram или Facebook.
Перед подписанием договора будет проведена актуализация, сверка суммы долга, платежа, показания счетчиков и сделана корректировка, а также согласован период рассрочки и размер обязательного платежа, отмечают в КГГА.
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