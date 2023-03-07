Сразу на входе в заведение черно-белые фото, стена памяти.

Это кафе – мечта храброго украинца, отдавшего жизнь, борясь за независимость и свободу. Его название «Паломник» – это позывной павшего Героя, а хозяйка – его мама.

Андрей Авилов с позывным "Паломник" погиб седьмого сентября во время освобождения Балаклеи, говорится в сюжете ТСН.

«Снаряд попал в место, где они располагались, и они сразу же… У него была мечта открыть либо кафе, либо кальянную», - рассказывает женщина.

Через пять месяцев после гибели сына женщина воплотила его мечту в жизнь.

"Это место – это не бизнес. Это место памяти", – рассказывает мама Андрея.

Сразу на входе в кафе - фото погибших бойцов спецподразделения "Кракен". Харьковские добровольцы в первые дни полномасштабного вторжения объединились в диверсионно-разведывательное подразделение. Освободили десятки населенных пунктов.

Также на стене – последние сообщения сына и фото наград. Он на войне был с 14-го года.

"Андрей никому не сказал, куда он уехал. Я не знала. Я уже в соцсетях читаю, что Балаклея, освобождение Балаклеи. Я звоню сыну, а уже выключен телефон", - вспоминает мама павшего Героя.

Кофейня стала местом, куда Елена также приглашает родных других павших бойцов. Так женщина нашла маму защитника, погибшего с ее сыном.

Их могилы тоже находятся рядом.

Большой прибыли от заведения Елена не ожидает – ей главное, чтобы люди знали, благодаря кому Харьков остался свободным городом.

К слову, на одном из снимков можно увидеть павшего в сентябре Героя с позывным "Фотик". Это любимый девушки, чудом выжившей в Днепре после попадания российской ракеты в многоэтажку.

В тот страшный день, напомним, Настя потеряла родителей.

Напомним, родные узнали Героя, которого оккупанты расстреляли после слов «Слава Украине».

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