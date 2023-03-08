По словам астрологов, у представителей трех знаков Зодиака буквально начнется белая полоса.
Телец
Весной наступит время для повышения на работе. Также астрологи говорят, что 23 марта Плутон войдет в знак Водолея и благодаря этому откроется новая и счастливая полоса в вашей жизни.
Стрелец
Совсем скоро весна принесет прекрасные новости особенно в личной жизни. Вы почувствуете невероятную нежность и страсть к своему партнеру или встретите человека, который поможет вам познать настоящую любовь.
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Не бойтесь сделать первый шаг.
Благодаря труду удасться привлечь прибыль и интересные предложения в карьере. Астрологи предупредили, что не нужно вкладываться в сомнительные проекты.
Рыбы
В марте вы почувствуете гармонию и баланс, но пидется отстоять свои границы. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принять решение.
Весной удастся воплотить мечты в реальность.
Напомним, гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака расскажет, чего ждать с начала весны..
Как сообщала Politeka, названы удачные дни марта, когда можно браться за новые дела: опубликован лунный календарь 2023.
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