Врач частной клиники рассказала, что волонтерская работа для нее началась со времен "Майдана".

Событий Революции Достоинства стали движущими для нее. Врач частной клиники заявила, что люди, жертвовавшие жизнью ради свободной демократической Украины нуждались в ее помощи, сообщает "Суспільне".

Три раза в неделю Наталья работает в клинике и четыре ездит в деоккупированные районы. Многие жители этих регионов не имеют возможности доехать до врача самостоятельно.

"Я до сих пор считаю нас пиратиками, которые пытаются сделать то, что не делает система. Может быть холодно, идти дождь, обстрел, еще что-то. Ты просто подстраиваешься под новые условия и оказываешь медицинскую помощь. Каждый раз как экзамен: сможешь или нет?" , – говорит Наталья.

Наталье рассказала, что самое скадное для нее сейчас - не быть вместе с дочерью, потому что после 24 февраля она уехала в Берлин.

"Я отдаю себе отчет, что не идеальная мать. Учитывая, что у меня было по 17 ночных дежурств в месяц, возможно, я не добавила детям какую-то часть себя. Но чем они становятся старше, тем больше мы разговариваем. Даже сейчас, живя в разных странах ", – рассказывает волонтер.

"Искреннее восхищение и благодарность за очень тяжелый труд!",

"Невероятные!!! Спасибо вам, девушки! Пусть Бог бережет и дает силы)",

"Пусть Господь милостивый Вас благословит и сохранит!!!",

"На таких людях держится Украина. Вы смелые отважные добрые люди. Помогать другим это очень достойное дело", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, у украинки забрали четырех детей: самой старшей девочке 13 лет.

Как сообщала Politeka, в Киеве ребенок, находясь в загроможденном доме, подвергался опасности из-за груды мусора.

Также Politeka писала, что украинцы предлагают списать долги по кредитам с защитников: "рискуют своей жизнью".