Елена пошла служить в Нацгвардию, в 2015 году, как шутит женщина, она перешла от воспитания школьников к воспитанию военных.
Елена рассказывает, что на последнем уроке, 23 февраля, уже все говорили о масштабном наступлении России, передает "Суспільне".
"Я им говорила, не верю, что это будет. А потом мы проснулись от взрывов. Я схватилась за телефон, начала читать интернет и говорю мужчине: "Нам объявили войну!". Руслан мне: "Я иду тогда" - "Я из тобой", - рассказывает женщина.
Однако в военкомате рассказали Елене об указаниях не брать женщин, но после переговоров с командирами и после того, как те узнали о ее службе в добровольческом батальоне в 2015 году Елене разрешили служить.
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Через несколько месяцев ее муж Руслан погиб.
"Я выла, но уже когда попала впервые в нашу квартиру. Это месяца через три-четыре после гибели. Вырвалась, когда никто не видел. Но до сих пор не могу прекратить писать ему. И когда я получила за него орден, сфотографировала и отправила ему. Тату свои тоже отправила", – говорит Елена.
Тату калины на руке Елены – это шифр победы. Рисунок олицетворяет Украину и связь с умершими.
После гибели мужа родители и сын Елены уговаривали ее не возвращаться на войну, на что она ответила, что для нее это дело жизни защитить детей, город и страну.
"Благодарим Вас, наша родная защитница. Желаем поскорее вернуться здоровой домой. Победы нам всем Украинцам",
"До слез! Береги Боже всех наших невероятных, мужественных Воинов, женщин и мужчин!",
"Вы гордость нашей страны. спасибо вам",
"Спасибо! Берегите себя. Украина несокрушимая, пока в ней живут такие люди...", - пишут украинцы в комментариях под видео.
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