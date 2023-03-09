Учительница школы №9 в Краматорске вместе с мужем Русланом пошла в добровольческий батальон.

Елена пошла служить в Нацгвардию, в 2015 году, как шутит женщина, она перешла от воспитания школьников к воспитанию военных.

Елена рассказывает, что на последнем уроке, 23 февраля, уже все говорили о масштабном наступлении России, передает "Суспільне".

"Я им говорила, не верю, что это будет. А потом мы проснулись от взрывов. Я схватилась за телефон, начала читать интернет и говорю мужчине: "Нам объявили войну!". Руслан мне: "Я иду тогда" - "Я из тобой", - рассказывает женщина.

Однако в военкомате рассказали Елене об указаниях не брать женщин, но после переговоров с командирами и после того, как те узнали о ее службе в добровольческом батальоне в 2015 году Елене разрешили служить.

Через несколько месяцев ее муж Руслан погиб.

"Я выла, но уже когда попала впервые в нашу квартиру. Это месяца через три-четыре после гибели. Вырвалась, когда никто не видел. Но до сих пор не могу прекратить писать ему. И когда я получила за него орден, сфотографировала и отправила ему. Тату свои тоже отправила", – говорит Елена.

Тату калины на руке Елены – это шифр победы. Рисунок олицетворяет Украину и связь с умершими.

После гибели мужа родители и сын Елены уговаривали ее не возвращаться на войну, на что она ответила, что для нее это дело жизни защитить детей, город и страну.

"Благодарим Вас, наша родная защитница. Желаем поскорее вернуться здоровой домой. Победы нам всем Украинцам",

"До слез! Береги Боже всех наших невероятных, мужественных Воинов, женщин и мужчин!",

"Вы гордость нашей страны. спасибо вам",

"Спасибо! Берегите себя. Украина несокрушимая, пока в ней живут такие люди...", - пишут украинцы в комментариях под видео.

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