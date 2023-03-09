Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, Белгород-Днестровским районным отделом полиции устанавливается местонахождение Брынзы Сергея.
Парню 15 лет. Он пропал с места своего проживания 6-го марта и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, темные глаза.
В момент своего исчезновения Сергей был одет в камуфляжную куртку, черные джинсы, синие кроссовки с наклейками в форме скорпиона.
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Украинцев, которым хоть что-то известно о месте нахождения парня, просят сообщить в Белгород-Днестровский РПП в Одесской области или на спецлинию «102».
Напомним, также разыскивается 16-летний Сергей Самойлов.
Ребенок исчез еще год назад, но родители не теряют надежду его найти. Мальчик жил в Мариуполе.
Также сообщалось о розыске 5-летнего Ярослава.
Малыша, ставшего свидетелем гибели папы и мамы, спас его крестный. Но где они сейчас – неизвестно.
Мальчика разыскивает его дедушка.
Кроме того, Politeka.net писала, что мама-красавица пропала без вести со своим 12-летним сыном.