Подросток исчез из своего дома в Одесской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, Белгород-Днестровским районным отделом полиции устанавливается местонахождение Брынзы Сергея.

Парню 15 лет. Он пропал с места своего проживания 6-го марта и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, темные глаза.

В момент своего исчезновения Сергей был одет в камуфляжную куртку, черные джинсы, синие кроссовки с наклейками в форме скорпиона.

Украинцев, которым хоть что-то известно о месте нахождения парня, просят сообщить в Белгород-Днестровский РПП в Одесской области или на спецлинию «102».

Напомним, также разыскивается 16-летний Сергей Самойлов.

Ребенок исчез еще год назад, но родители не теряют надежду его найти. Мальчик жил в Мариуполе.

Также сообщалось о розыске 5-летнего Ярослава.

Малыша, ставшего свидетелем гибели папы и мамы, спас его крестный. Но где они сейчас – неизвестно.

Мальчика разыскивает его дедушка.

Кроме того, Politeka.net писала, что мама-красавица пропала без вести со своим 12-летним сыном.