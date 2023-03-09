В семье Давыдовых 10 детей, 9 из которых Иван и Оксана взяли на воспитание из детского дома. Во время штурма Мариуполя они вынужденно покинули свой дом, сообщает " ШоТам ".

К счастью, теперь они снова могут быть вместе, потому что получили от волонтеров 3-этажный дом в пригороде Ивано-Франковска.

Иван и Оксана воспитывают 10 детей, 9 из которых взяли из детского дома. Когда оккупанты напали на Мариуполь, Оксане пришлось покинуть Украину.

Женщина, спасая детей, уехала в Италию, а Иван отправился защищать Украину в рядах ВСУ.

В конце августа Оксана вернулась в Украину, чтобы дети имели возможность учиться в украинской школе.

Волонтеры нашли для них дом в селе Угриново, однако он нуждался в капитальном ремонте. К делу присоединились волонтеры со всех уголков Украины.

Дом, который 7 лет был пустым, открыл двери для многодетной семьи.

"Когда от души, то несложно совмещать (с работой). Время можно найти всегда. Если есть желание, то все можно. Мы все объединены одной идеей. Потому что в Харькове одна ситуация, в Мариуполе была другая… Но это война" , – рассказал волонтер Валерий.

Напомним, история героической волонтерки, которая лечит в уволенных регионах: "На таких людях держится Украина".

Как сообщала Politeka, в Киеве ребенок, находясь в загроможденном доме, подвергался опасности из-за груды мусора.

Также Politeka писала, что украинцы предлагают списать долги по кредитам с защитников: "рискуют своей жизнью".