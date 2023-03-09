Об этом сообщили в пресс-службе Фонда "Детские городки" в Фейсбук.

Помощь могут получить те украинцы, которые раньше не получали денежную помощь от данного фонда, также семьи из числа приемных семей, детские дома семейного типа, попечительские семьи, где воспитывается хотя бы 1 ребенок-сирота или ребенок, лишен родительской опеки.

Важно отметить, что выплаты можно получить в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Размер денежной помощи – 2 200 грн на 1-го члена семьи (родители и дети до 18 лет).

Выплаты производятся в течение 3-х месяцев 1 раз в месяц. Одна семья может подать не более одной заявки. Регистрация заявок будет длиться до 31.03.2023 года.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что украинцы требуют от власти не допустить повышения тарифов на электроэнергию.

"Недопущение поднятия стоимости электроэнергии для населения. В то время, когда рассматривается решение об экспорте электроэнергии, Кабмин хочет принять решение о повышении тарифов для населения. Просьба оставить стоимость для населения без изменений", - говорится в обращении к президенту.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.