В соцсетях набирает популярность видео с пожилой жительницей Херсонской области, которая спокойно позирует рядом с ракетой РСЗО окупантов.

«Вы, ко*лы, думали, что победите нас? А ф*гу! Смотрите на свою глупую ракету», — обратилась она к российским захватчикам.

В соцсетях это видео очень понравилось пользователям, и они отметили отважность украинской бабушки.

"Пусть она проживет здоровой и счастливой еще 80 лет. Какой дух, несокрушимый. Бабушка, я склоняю голову перед тобой и твоим мужеством!",

"Одна из причин, почему Украина победит",

Если хочешь знать, почему Украина не проигрывает эту войну. Просто покажите им это видео и видео о том, как дети собирают средства для армии. Сила народа всегда побеждает",

"Им приходится через многое пройти, и они просто замечательные люди. Я люблю этих украинцев!", - восхищаются в комментариях мужеством женщины иностранцы и украинцы.

Напомним, ранее появилась информация, сколько на самом деле гибнет оккупантов в битве за Бахмут.

Также сообщалось, что родные узнали Героя, расстрелянного оккупантами за слова "Слава Украине!".

Кроме того, Politeka.net, пенсионерка Мария Степановна стала настоящей героиней, спасши не одну жизнь, видео: "Дом стал форпостом".