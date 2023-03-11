Так, судя по новым фото, город утопает в мусоре, пишет Politeka.net.

«Донецк превращается в уродливый мусоросранск. Заплевано, замызгано, грязно, обветшало Метал. конструкции ржавеют, бетонные и кирпичные - разрушаются, краска облазит», - рассказала пользовательница Twitter, добавив, что повсюду мусор и стихийная свалка.

В свою очередь, журналист и блогер Денис Казанский, который в 2014-м году был вынужден выехать из родного Донецка, констатировал, что в городе серьезные проблемы с пассажирским транспортов – не хватает водителей.

Штат укомплектован только на 30%, так как остальных Россия мобилизовала и угнала на войну против Украины.

В городе, говорит Казанский, давно бы случился транспортный коллапс, но ситуацию спасает резкое падение численности населения: половина жителей города сбежала, людей осталось мало.

Поэтому и автобусов не нужно столько, как было раньше.

«Как же хорошо стало в Донецке с приходом русского мира! Хорошо, что Россия помогла и освободила от страшного украинского гнета».

Ранее Казанский показывал, какого цвета вода течет вода из кранов в Донецке.

Донецк. Такую воду дает русский мир pic.twitter.com/y6J56OvozS — Денис Казанський (@den_kazansky) February 28, 2023

«Какой «мир», такая и вода»,

«Наверное, из шахтерской бани сразу в водопровод»,

«Ее добывают шахтеры в шахте»,

«Что заслужили, то и получают»,

«Это нефть», - острят пользователи соцсетей.

Напомним, ранее в Сети появились новые кадры из Мариуполя, от которых стынет кровь.

Также сообщалось о принудительной эвакуации детей - как это будет происходить.

Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмут пытаются окружить, атаки не прекращаются.