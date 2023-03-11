Так, судя по новым фото, город утопает в мусоре, пишет Politeka.net.
«Донецк превращается в уродливый мусоросранск. Заплевано, замызгано, грязно, обветшало Метал. конструкции ржавеют, бетонные и кирпичные - разрушаются, краска облазит», - рассказала пользовательница Twitter, добавив, что повсюду мусор и стихийная свалка.
В свою очередь, журналист и блогер Денис Казанский, который в 2014-м году был вынужден выехать из родного Донецка, констатировал, что в городе серьезные проблемы с пассажирским транспортов – не хватает водителей.
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В городе, говорит Казанский, давно бы случился транспортный коллапс, но ситуацию спасает резкое падение численности населения: половина жителей города сбежала, людей осталось мало.
Поэтому и автобусов не нужно столько, как было раньше.
«Как же хорошо стало в Донецке с приходом русского мира! Хорошо, что Россия помогла и освободила от страшного украинского гнета».
Ранее Казанский показывал, какого цвета вода течет вода из кранов в Донецке.
«Какой «мир», такая и вода»,
«Наверное, из шахтерской бани сразу в водопровод»,
«Ее добывают шахтеры в шахте»,
«Что заслужили, то и получают»,
«Это нефть», - острят пользователи соцсетей.
Напомним, ранее в Сети появились новые кадры из Мариуполя, от которых стынет кровь.
Также сообщалось о принудительной эвакуации детей - как это будет происходить.
Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмут пытаются окружить, атаки не прекращаются.