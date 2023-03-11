В Украине снова начинают принимать заявки о денежных выплатах.

Международная организация ООН с 9 января 2023 возобновила работу пунктов регистрации БФ "Право на защиту" по сбору данных на получение помощи для уязвимых категорий населения Украины.

Пострадавшие от войны украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи в размере до 6600 грн на человека.

Подать заявку могут не только ВПЛ, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также вернувшиеся домой украинцы.

Право подавать заявку на получение денежной помощи имеют:

семьи, которые ранее не получали помощь от международных организаций;

семьи, доход которых не превышает 5400 грн на человека;

вынужденно перемещенные лица с 24 февраля 2022;

украинцы, которые не перемещались после 24 февраля 2022 года, но пострадали от военных действий, в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская;

украинцы, которые вернулись домой после вынужденного перемещения в другую область/страну после вынужденного выезда за границу с 24 февраля 2022 года.

Перечисленные категории лиц должны отвечать дополнительным требованиям:

семьи, имеющие только одного родителя (отца или мать) с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с пожилыми лицами (от 55 лет и старше);

семьи, которые возглавляет одинокий/несколько одиноких пожилых лиц (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькиминесовершеннолетними детьми.

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями.

приемные семьи, опекающие детей без сопровождения и детей, которые были разлучены в военное время.

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