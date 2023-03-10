Со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой УПЦ МП расторгают договор о безвозмездном использовании культовых зданий, расположенных на территории заповедника "Киево-Печерская лавра".
Об этом стало известно в предупреждении и. о. генерального директора заповедника "Киево-Печерская Лавра", опубликованном на сайте лавры.
Так, по этому договору, заключенному 19 июля 2013 года, мужской монастырь УПЦ МП имел право безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.
В то же время, согласно указу президента и постановлению Кабинета министров создали рабочую группу по подготовке предложений по деятельности религиозных организаций в Украине, которая во время своей работы установила нарушение монастырем условий Договора по использованию государственного имущества.
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"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", - идет речь предупреждении.
Поэтому монастырю необходимо освободить здания.
Этот договор касается так называемой Нижней Лавры, где расположен мужской монастырь.
В Верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но эти договоры расторгли с 1 января 2023 года.
Напомним, священник УПЦ МП не разрешил отпеть Героя в храме.
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