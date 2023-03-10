Представители УПЦ МП должны освободить помещение на территории заповедника до 29 марта 2023 года.

Со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой УПЦ МП расторгают договор о безвозмездном использовании культовых зданий, расположенных на территории заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом стало известно в предупреждении и. о. генерального директора заповедника "Киево-Печерская Лавра", опубликованном на сайте лавры.

Так, по этому договору, заключенному 19 июля 2013 года, мужской монастырь УПЦ МП имел право безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", - идет речь предупреждении.

Поэтому монастырю необходимо освободить здания.