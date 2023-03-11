В Закарпатье показали ужасные последствия ямочного ремонта, который проводился в прошлом году.
Как сообщает издание "Новости Закарпатья" , речь идет о Ракошинской общине Мукачевского района, где заказчиком работ была Служба местных дорог Закарпатской области.
Пока неизвестно, кто выполнял работы и кто понесет ответственность за качество работ.
Отмечается, что в последние годы на Закарпатье появились действительно дороги, соответствующие мировым стандартам, которые не затратны в эксплуатации и прослужат много лет.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Окопы не помогут": озвучен вероятный сценарий, как Украина будет освобождать Крым
"Это знак сверху, Украина победит": удивительную находку обнаружили среди руин Бахмута
"Под белым одеялом мама": сеть всколыхнули трагические кадры после атаки
Бойня в церкви: много погибших и раненых, новые кадры с места нападения
"Похоже, что кому-то вероятно выгоднее "закапывать" народные деньги в яму каждый год, как строить качественно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве чиновники придумали схему, как нажиться на бомбоубежищах.
Начальник управления образования, стремясь присвоить бюджетные средства, привлекла к уголовной схеме физическое лицо-предпринимателя.
Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию: "требовал 600 тысяч за...".
Обвиняемый в декабре предложил объявил гражданину требование предоставить ему 15 тыс. долларов (прим.ред. около 600 000 гривен) за влияние председателя военно-врачебной комиссии по выдаче заключения о признании непригодным к прохождению военной службы по состоянию здоровья, а также за снятие с военного учета.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что аферисты обманули украинку, собравшую деньги на авто для ВСУ: "свыше ста тысяч...".