В Закарпатье показали ужасные последствия ямочного ремонта, который проводился в прошлом году.

Как сообщает издание "Новости Закарпатья" , речь идет о Ракошинской общине Мукачевского района, где заказчиком работ была Служба местных дорог Закарпатской области.



Пока неизвестно, кто выполнял работы и кто понесет ответственность за качество работ.

Отмечается, что в последние годы на Закарпатье появились действительно дороги, соответствующие мировым стандартам, которые не затратны в эксплуатации и прослужат много лет.

"Похоже, что кому-то вероятно выгоднее "закапывать" народные деньги в яму каждый год, как строить качественно", - говорится в сообщении.

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