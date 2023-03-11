В Светловодске 10 марта простились с медыкой Юлией Зубченко с позывным "Сирена". Она погибла в мае на "Азовстале".

Провести защитницу в последний путь пришли родные, близкие и неравнодушные горожане. В частности, приехали ее собратья и сестры, которых освободили из российского плена.

Юлия родилась 12 января 1995 года в Светловодске. После 9 классов Светловодской общеобразовательной школы №4 училась в Кpеменчукском медицинском колледже и получила специальность фельдшеpки. В 2019 году получила специальность провизора в Национальном фармацевтическом университете в Харькове.

Девушка всегда была очень жизнерадостной, заботливой и товарищеской. Любила музыку и хорошо пела.

В декабре 2020 года защитница подписала контракт с Национальной гвардией Украины и присоединилась к ОЗСП "Азов".

Великая война застала "Сиpену" – так называли Юлию побpатимы – в Мариуполе. Помогала раненым бойцам.

8 мая 2022 года погибла на "Азовстале" в результате попадания авиационной бомбы в бункер, где располагался госпиталь. Без матери остался 7-летний сын Юлии, которого воспитывают ее родители.

Напомним, боец ​​ВСУ сообщил хорошие новости из Бахмута.

Также сообщалось, что мама павшего защитника исполнила мечту сына.

Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.