В Светловодске 10 марта простились с медыкой Юлией Зубченко с позывным "Сирена". Она погибла в мае на "Азовстале".
Провести защитницу в последний путь пришли родные, близкие и неравнодушные горожане. В частности, приехали ее собратья и сестры, которых освободили из российского плена.
Юлия родилась 12 января 1995 года в Светловодске. После 9 классов Светловодской общеобразовательной школы №4 училась в Кpеменчукском медицинском колледже и получила специальность фельдшеpки. В 2019 году получила специальность провизора в Национальном фармацевтическом университете в Харькове.
Девушка всегда была очень жизнерадостной, заботливой и товарищеской. Любила музыку и хорошо пела.
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В декабре 2020 года защитница подписала контракт с Национальной гвардией Украины и присоединилась к ОЗСП "Азов".
Великая война застала "Сиpену" – так называли Юлию побpатимы – в Мариуполе. Помогала раненым бойцам.
8 мая 2022 года погибла на "Азовстале" в результате попадания авиационной бомбы в бункер, где располагался госпиталь. Без матери остался 7-летний сын Юлии, которого воспитывают ее родители.
Напомним, боец ВСУ сообщил хорошие новости из Бахмута.
Также сообщалось, что мама павшего защитника исполнила мечту сына.
Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.